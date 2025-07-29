Лунин определился со своим будущим в Реале
Украинец решил бороться за место в стартовом составе «сливочных»
около 10 часов назад
Андрей Лунин/фото: Реал
Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин определился со своим ближайшим футбольным будущим, сообщает издание The Athletic.
Согласно источнику, 26-летний страж ворот принял решение остаться в составе сливочных и продолжить борьбу за позицию основного голкипера, конкурируя с Тибо Куртуа.
В прошлом сезоне Лунин сыграл 14 матчей за Реал во всех соревнованиях, шесть из которых завершил без пропущенных мячей. Всего за сезон он пропустил 19 голов. Портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость украинца в 18 миллионов евро.
Ранее тренер европейского гранда отреагировал на слухи об интересе к Лунину.
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