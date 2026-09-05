Павел Василенко

Бетис одержал сенсационную победу над Реалом в 4-м туре Ла Лиги. Команда из Севильи на собственном поле обыграла мадридцев со счетом 1:0, нанеся им первое поражение в новом сезоне.

На 68-й минуте на поле вышел Трой Пэрротт, а уже через 13 минут именно он открыл счет. Ирландец оказался первым на добивании после сейва Тибо Куртуа и точно пробил в сетку.

Мадридцы могли отыграться. На 87-й минуте Карлос Эспи забил эффектный гол, но после просмотра VAR взятие ворот отменили из-за офсайда. А в компенсированное время Реал получил еще один шанс. После нарушения правил в штрафной площади арбитр назначил пенальти, однако удар Мбаппе отразил Вальес.

Украинский голкипер мадридской команды Андрей Лунин провел весь матч в запасе.

В итоге Бетис удержал победу 1:0 и нанес Реалу первое поражение после возвращения Жозе Моуринью.

Бетис сравнялся с Реалом по очкам – у обеих команд теперь по 9 баллов.

Ла Лига, 4-й тур

Бетис – Реал – 1:0

Гол: Пэрротт, 81.