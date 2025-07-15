По информации издания Mundo Deportivo, мадридский Реал определился с тремя игроками, которые могут покинуть команду в текущем трансферном окне. В список на продажу попали нападающий Родриго, полузащитник Дани Себальос, а также украинский вратарь Андрей Лунин.

Напомним, на клубном чемпионате мира 2025 Реал остановился в шаге от финала, уступив в полуфинале ПСЖ со счетом 0:4.

Среди последних инсайдов сообщается, что Андрей Лунин может оказаться в Вильярреале.