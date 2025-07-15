«Реал» собирается продать трех игроков. Есть ли среди них Лунин?
Команда планирует обновление состава
около 1 часа назад
Андрей Лунин / фото - Getty
По информации издания Mundo Deportivo, мадридский Реал определился с тремя игроками, которые могут покинуть команду в текущем трансферном окне. В список на продажу попали нападающий Родриго, полузащитник Дани Себальос, а также украинский вратарь Андрей Лунин.
Напомним, на клубном чемпионате мира 2025 Реал остановился в шаге от финала, уступив в полуфинале ПСЖ со счетом 0:4.
Среди последних инсайдов сообщается, что Андрей Лунин может оказаться в Вильярреале.
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