Павел Василенко

Реал вскоре пополнит свой состав новым игроком. Согласно данным A Bola, мадридский клуб завершает подписание контракта с Альваро Каррерасом из лиссабонской Бенфики.

Приоритетом для Реала в летнее трансферное окно стало укрепление обороны. Трент Александер-Арнольд и Дин Хейсен присоединились к команде перед началом Клубного чемпионата мира.

Реал также искали левого защитника. Было несколько кандидатов, но окончательный выбор пал на Альваро Каррераса.

Испанцам не удалось договориться с Бенфикой до начала турнира в США. Однако это не означает, что проблема решена. Наоборот, в начале июля оба клуба возобновили переговоры. На этот раз им удалось достичь соглашения.

По крайней мере так сообщает A Bola. Португальское издание утверждает, что в настоящее время уточняются окончательные детали сделки.

Каррерас не вернется к тренировкам с Бенфикой в понедельник. Ожидается, что в ближайшие дни он перейдет в Реал, став последним приобретением клуба этим летом.

В прошлом сезоне испанец провел 52 официальных матча за Бенфику, забив четыре мяча и отдав пять голевых передач. Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро.