Мадридский Реал продолжает открыто выражать позицию клуба через официальное клубное телевидение. На этот раз критика была направлена на президента Ла Лиги Хавьера Тебаса.

В программе на клубном канале вспомнили слова Тебаса, который ранее заявлял, что сделает все возможное, чтобы Клубный чемпионат мира больше никогда не проводился.

— Тебас говорил, что клубный чемпионат мира никому не интересен, но там собралась половина участников Лиги чемпионов. Это суперчемпионат мира. Бесплатный футбол для фанатов. Нам будет сложно платить за другие вещи, — было сказано в эфире.

Таким образом, мадридцы подчеркнули, что в отличие от матчей Ла Лиги, просмотр поединков на Клубном ЧМ для болельщиков является бесплатным.

Напомним, в субботу Реал победил в четвертьфинале Боруссию Д (3:2) и пробился в полуфинал КЧМ, где встретится с ПСЖ.