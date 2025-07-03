Павел Василенко

Реал Мадрид может осуществить заметные изменения в атаке. Журналист Марио Кортегана из The Athletic сообщает, что клуб открыт для продажи Родриго.

Бразилец играет в столице Испании с июля 2019 года. В целом за Реал он провел 269 матчей, забив 68 голов и отдав 51 результативную передачу.

24-летний игрок в последние месяцы пережил нелегкие времена: с февраля он забил лишь один гол и на данный момент не является основным игроком атаки.

Родриго сыграл лишь 88 минут на Клубном чемпионате мира, и даже проблемы со здоровьем Килиана Мбаппе не повлияли на его ситуацию. Гонсало Гарсиа вышел в первую команду, уже забив три мяча во время турнира.

По данным источника, Реал и главный тренер команды Хаби Алонсо договорились о продаже Родриго. Клуб и наставник не будут усложнять уход бразильца, если поступит удовлетворительное предложение.

Арсенал является кандидатом на подписание воспитанника Сантоса. «Канониры» начали предварительные переговоры с представителями игрока о переходе.

Transfermarkt оценивает Родриго в 90 миллионов евро. Его текущий контракт действует до середины 2028 года.