Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас резко высказался относительно Клубного чемпионата мира, который сейчас проходит в США в расширенном формате с 32 командами.

– Я сделаю все возможное, чтобы Клубный чемпионат мира больше никогда не проводился. Этот турнир наносит серьезный ущерб футбольному календарю, – цитируют Тебаса испанские СМИ.

По словам президента Ла Лиги, деньги, которые клубы получают за участие в турнире, негативно влияют на конкуренцию.



– Они просят больше времени на отдых, но при этом зарабатывают 140 миллионов евро, что вдвое больше бюджета Алавеса. Мы упускаем это из виду, – добавил Тебас.

Напомним, нынешний Клубный чемпионат мира проходит в США с участием 32 команд. Турнир уже дошел до четвертьфинальной стадии, которая состоится 4 и 5 июля.

По данным ФИФА, следующий турнир планируется проводить каждые четыре года по аналогии со сборными, что уже вызывает критику европейских лиг из-за чрезмерной нагрузки на футболистов.