Павел Василенко

Футболисты мадридского Реала обыграли туринский Ювентус со счетом 1:0 в дерби европейских грандов и вышли в четвертьфинал Клубного чемпионата мира.

Реал стремится завоевать новый титул чемпиона мира, на этот раз в новом формате с 32 командами, и Ювентус, который сегодня не показал особых результатов, не может помешать ему.

На перерыв команды ушли без голов, а в начале второго тайма Реалу удалось попасть в ворота Ювентуса. Молодой нападающий Гонсало Гарсия отличился ударом головой после идеального паса Трента Александера-Арнольда.

В четвертьфинале Клубного чемпионата мира в США Реал сыграет с победителем матча Боруссия Дортмунд и Монтеррей.

Клубный чемпионат мира, 1/8 финала

Реал – Ювентус – 1:0

Гол: Гарсия, 54.