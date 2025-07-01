Павел Василенко

После неудачного сезона Реал Мадрид столкнулся с новой проблемой. Административный суд в Мадриде удовлетворил апелляцию Ла Лиги и постановил, что Испанская федерация футбола (RFEF) должна возобновить дисциплинарное производство против клуба из-за видеороликов на клубном телеканале RMTV, направленных против Комитета судей. Об этом сообщает испанский портал iusport.es, специализирующийся на спортивном праве и юридических аспектах спорта.

Апелляция была подана на решение Спортивного арбитражного суда (TAD) от 21 ноября 2024 года, который отклонил апелляцию Ла Лиги о прекращении дисциплинарного производства против Реала.

Рассмотрение началось после жалоб, поданных 1 марта 2024 года футбольным клубом Севилья и Ла Лигой в дисциплинарный комитет RFEF. Они утверждали, что Реал через свой клубный канал проводил кампании давления и преследования в отношении определённых судей, создавая и распространяя видеоролики на RMTV в сезонах 2022/23 и 2023/24. В результате дисциплинарный комитет начал чрезвычайное дисциплинарное производство против Реала 7 марта 2024 года.

После проведения расследования 5 июня 2024 года Дисциплинарная комиссия вынесла решение о прекращении производства по делу в связи с отсутствием состава правонарушения или дисциплинарной ответственности.

Ла Лига и Севилья оспорили это решение в Апелляционном комитете RFEF, но их апелляции не были рассмотрены вовремя, что привело к молчаливому отклонению. Затем Ла Лига и Севилья подали апелляции в TAD, который объединил их апелляции и решением от 21 ноября 2024 года отклонил их, постановив, что он может осуществлять дисциплинарные полномочия только по запросу президента Высшего спортивного совета или его Руководящего комитета, а не на основании жалобы частных лиц. Кроме того, TAD считал, что апеллянты не имели правового статуса.

В решении вначале анализируются процессуальные возражения, выдвинутые Государственной прокуратурой, которая рассматривает процессуальное отклонение и отсутствие правового статуса Ла Лиги. Суд отклоняет оба возражения. Считается, что обжалуемое решение принадлежит TAD и что Ла Лига имеет право оспорить его в суде, и нет никаких отклонений между тем, что запрашивается в административном и судебном порядке.

Суд признал, что Ла Лига имела законный интерес в оспаривании решения TAD, поскольку она выступала заинтересованной стороной в дисциплинарном производстве, а закон признавал право ассоциаций, представляющих экономические и социальные интересы, защищать коллективные интересы.

Суд считает, что поведение Реала может представлять дисциплинарное нарушение в соответствии с несколькими статьями Дисциплинарного кодекса RFEF (статьи 66, 68, 69, 70 и 106), поскольку распространенные видеоролики выходят за рамки спортивной критики и могут затронуть честь судейской бригады и честность соревнования.

Суд отклонил утверждение о том, что эти действия защищены свободой выражения мнения, заявив, что это право ограничено соблюдением правил игры и запретом на преследование судей.

Суд подтвердил компетенцию TAD рассматривать апелляцию Ла Лиги и что TAD должен был вынести решение по существу, а не отклонять апелляцию.

Решение обосновывает законный интерес Ла Лиги как организатора профессиональных соревнований, гарантировать правильное проведение и честность соревнований. Это даётей право принимать участие в дисциплинарных разбирательствах, которые могут повлиять на регулярность соревнований.

В результате суд удовлетворил апелляцию Ла Лиги и отменил обжалуемое административное решение как незаконное и передал дело в Дисциплинарный комитет RFEF для сбора всех доказательств, предложенных Ла Лигой, которые были отклонены, и продолжения разбирательства с этого момента. Кроме того, суд обязал ответчика оплатить судебные издержки по делу в размере до 1000 евро.

Решение укрепляет позицию Ла Лиги как законной стороны в дисциплинарных разбирательствах, касающихся честности профессиональных соревнований, и обязует RFEF возобновить дисциплинарное производство в отношении Реала, что позволит собрать доказательства, ранее отклоненные, чтобы гарантировать справедливый судебный процесс и выяснение фактов.