Павел Василенко

В Испании может появиться новый украинский звездный вратарь. 15-летний голкипер Леванте Игорь Гальдин оказался в центре внимания скаутов сразу нескольких грандов. Как сообщает AS, серьезный интерес к юноше проявляют Реал Мадрид и Валенсия.

Представители обоих клубов уже подготовили положительные скаутские отчеты и рассматривают возможность переманить украинца в свои академии. Тем не менее, в Леванте не намерены легко отпускать перспективного голкипера и уже начали переговоры по срочному продлению контракта.

Испанские журналисты успели окрестить Гальдина «новым Андреем Луниным». При росте 189 см вратарь выделяется отличной реакцией, координацией и уверенной игрой ногами – качествами, которые высоко ценятся в современном футболе.

До переезда в Испанию после начала полномасштабного вторжения России Игорь тренировался в академии Черноморца. Уже на новом месте он быстро прошел путь от детских команд до состава Леванте U-18. После успешных выступлений за региональные сборные Валенсии U-14 и U-16 Гальдин дебютировал за юношескую сборную Украины U-16, сыграв три матча.