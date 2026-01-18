Сергей Разумовский

Ланс на своём поле одержал минимальную, но крайне важную победу над Осером в матче 18-го тура Лиги 1 – 1:0. Этот результат не только закрепил команду на вершине таблицы, но и продолжил её впечатляющее шествие во всех турнирах: успех над Осером стал для Ланса уже десятым подряд, что превращает текущий отрезок сезона в один из самых ярких в клубной истории.

Текущая серия состоит из восьми побед подряд в чемпионате Франции и двух побед в Кубке Франции. В национальном кубке Ланс прошёл Феньи-Ольнуа (3:1), а также уверенно выбил Сошо (3:0), что добавило команде импульса и позволило сохранять победный ритм сразу на нескольких фронтах. В последний раз Ланс покидал поле без победы ещё 29 октября 2025 года, когда в 10-м туре Лиги 1 уступил Мецу со счётом 0:2. С тех пор команда стабильно берёт максимум и продолжает наращивать статистику, которая уже стала исторической.

Особенно подчёркивается, что 10 побед подряд во всех турнирах – это самая длинная официальная победная серия за всё время существования клуба. В то же время в клубной хронике упоминается и 1960 год, когда Ланс также выдал отрезок из десяти подряд выигрышных матчей. Однако здесь есть важный нюанс: одна из тех «побед» была зачтена благодаря дополнительному показателю — разнице выполненных угловых. Интересно, что результат такого матча официально должен трактоваться как ничья, поэтому ту историческую серию корректнее не приравнивать к нынешней.

Речь идёт о четвертьфинале Кубка Шарля Драго сезона-1959/60 против Лилля. 24 апреля 1960 года соперники завершили основное время со счётом 2:2, а в экстра-таймах обменялись голами – итоговый 3:3. Далее Ланс прошёл в следующий раунд по дополнительным показателям, а затем вообще стал победителем турнира, в финале одолев Тулон со счётом 3:2. Нынешняя же серия Ланса уникальна тем, что все 10 побед зафиксированы как полноценные выигрыши по итогам матчей.

Параллельно с рекордом результатов Ланс подкрепляет амбиции и в турнирной таблице Лиги 1. После 18 туров команда идёт на первом месте, опережая ПСЖ украинца Ильи Забарного на одно очко (43 против 42), что делает борьбу за чемпионство максимально напряжённой и добавляет каждому следующему матчу дополнительный вес.

Лига 1, 18-й тур

Ланс – Осер 1:0

Гол: Саид, 65