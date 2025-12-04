Сергей Разумовский

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола рассмотрел материалы относительно возможного нарушения регламента командой Черноморец-2 в матче 20-го тура Второй лиги против Локомотива. Об этом говорится в сообщении пресс-службы УАФ.

Поединок, который состоялся 23 ноября, завершился со счетом 3:3, однако КДК УАФ принял решение аннулировать его результат и засчитать одесситам техническое поражение 0:3. Основанием для такого решения стало одновременное нахождение на поле в составе Черноморца-2 более чем трех иностранных игроков, что является нарушением регламента соревнований.

Сначала в стартовом составе одесской команды вышли трое легионеров: Мозес Джарджу, Анель Райс и Мухаммед Джоб. На 38-й минуте матча была проведена замена: вместо украинского футболиста Евгения Рязанцева на поле появился еще один иностранец – Жоао Нето. Именно после этой замены количество легионеров на поле превысило допустимый лимит, что и зафиксировал КДК.

С учетом технической победы Локомотив теперь имеет 44 очка (ранее было 42) и занимает второе место в турнирной таблице группы Б Второй лиги, отставая от лидера Колоса-2 лишь на один балл. Черноморец-2, в свою очередь, после аннулирования ничейного результата имеет 14 очков и занимает восьмую позицию.

