Президент ФИФА Інфантіно имеет еще одну революционную идею для Клубного чемпионата мира
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9 минут назад
Возможно, еще одна революция, связанная с Клубным чемпионатом мира. Новость сообщил журналист Хосеп Педрероль из El Chiringuito.
В настоящее время стартовал новаторский формат Клубного чемпионата мира. Впервые в турнире принимают участие 32 команды со всего мира.
Это отличная возможность сравнить силу команд с разных континентов.
Клубный чемпионат мира в новом формате должен был проходить каждые четыре года. Согласно сообщениям, президент ФИФА думает о том, чтобы проводить мероприятие чаще.
«Джани Инфантино хочет, чтобы клубный чемпионат мира проводился каждые два года», – сказал Хосеп Педрероль.
Четвертьфинал Клубного чемпионата мира начнется в пятницу матчем между командами Флуминенсе и Аль-Хиляль. Другие пары: Палмейрас – Челси, ПСЖ – Бавария и Реал – Боруссия Дортмунд.