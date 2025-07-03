Павел Василенко

Возможно, еще одна революция, связанная с Клубным чемпионатом мира. Новость сообщил журналист Хосеп Педрероль из El Chiringuito.

В настоящее время стартовал новаторский формат Клубного чемпионата мира. Впервые в турнире принимают участие 32 команды со всего мира.

Это отличная возможность сравнить силу команд с разных континентов.

Клубный чемпионат мира в новом формате должен был проходить каждые четыре года. Согласно сообщениям, президент ФИФА думает о том, чтобы проводить мероприятие чаще.

«Джани Инфантино хочет, чтобы клубный чемпионат мира проводился каждые два года», – сказал Хосеп Педрероль.

Четвертьфинал Клубного чемпионата мира начнется в пятницу матчем между командами Флуминенсе и Аль-Хиляль. Другие пары: Палмейрас – Челси, ПСЖ – Бавария и Реал – Боруссия Дортмунд.