Роберто Мартинес: «Это первая историческая победа Португалии в Германии»
В финале красно-зеленые встретятся с победителем пары Франция - Испания
около 17 часов назад
Главный тренер национальной сборной Португалии Роберто Мартинес поделился эмоциями после победы над Германией (2:1) в полуфинале Лиги наций УЕФА. Португальцы впервые в истории обыграли немцев на их поле.
— Это первая победа Португалии в Германии, и мы должны ею насладиться. Команда хорошо проявила себя тактически и полностью отдала себя на поле. В первом тайме нам удалось улучшить действия в атаке — это была победа всей команды. Я не считаю, что мы заслуживали пропущенный мяч, и до сих пор не понимаю, почему эпизод с возможным фолом остался без внимания. Каждый матч имеет значение, особенно с учетом подготовки к чемпионату мира, который пройдет через 12 месяцев, — отметил Мартинес в комментарии A Bola.
В финале Лиги наций сборная Португалии сыграет с победителем матча Испания — Франция.