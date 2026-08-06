Родри разрешил Барселоне вести переговоры с Манчестер Сити о своем трансфере
Лучший игрок чемпионата мира-2026 приближается к трансферу в столицу Каталонии
Опорный полузащитник Манчестер Сити Родри может продолжить карьеру в Барселоне. Каталонский клуб заинтересован в подписании испанского футболиста и уже сделал первые шаги для потенциального трансфера.
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, Родри провел переговоры со спортивным директором Барселоны Деку и главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом. По информации источника, тридцатилетний хавбек дал согласие на начало переговоров между каталонским клубом и Манчестер Сити.
Представитель футболиста уже получил официальное предложение от Барселоны относительно условий личного контракта. В то же время руководство испанского гранда напрямую вышло на английский клуб, чтобы обсудить возможный переход игрока.
На данный момент неизвестно, готов ли Манчестер Сити отпустить одного из своих ключевых полузащитников и какую сумму клуб будет требовать за трансфер. Родри остается важной фигурой для команды, однако Барселона рассматривает его как потенциальное усиление центральной линии и одного из главных кандидатов на позицию опорного полузащитника.
Родри перешел в Манчестер Сити летом 2019 года. Английский клуб заплатил Атлетико 70 миллионов евро за трансфер испанца. С тех пор футболист стал одним из лидеров команды и сыграл важную роль в построении игры Пепа Гвардиолы, который покинул клуб по итогам сезона. В прошлом сезоне Родри провел 33 матча во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.
Также сегодня, 6 августа, появилась информация о том, что Барселона присоединилась к борьбе за полузащитника. Кроме каталонцев, интерес к футболисту проявляет мадридский Реал. Таким образом, за Родри может развернуться серьезное соперничество между двумя испанскими грандами.
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