Сергей Разумовский

Опорный полузащитник Манчестер Сити Родри может продолжить карьеру в Барселоне. Каталонский клуб заинтересован в подписании испанского футболиста и уже сделал первые шаги для потенциального трансфера.

🚨🔵🔴 Rodri has spoken to Deco and Hansi Flick and gave his green light to Barcelona in order to proceed in talks.



Official contract proposal already in Rodri’s agent hands and Barça also made contact with Manchester City.



Operation Rodri: full speed for FCB. 💥 pic.twitter.com/IIQcrpQakG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо в соцсети X, Родри провел переговоры со спортивным директором Барселоны Деку и главным тренером команды Хансом-Дитером Фликом. По информации источника, тридцатилетний хавбек дал согласие на начало переговоров между каталонским клубом и Манчестер Сити.

Представитель футболиста уже получил официальное предложение от Барселоны относительно условий личного контракта. В то же время руководство испанского гранда напрямую вышло на английский клуб, чтобы обсудить возможный переход игрока.

На данный момент неизвестно, готов ли Манчестер Сити отпустить одного из своих ключевых полузащитников и какую сумму клуб будет требовать за трансфер. Родри остается важной фигурой для команды, однако Барселона рассматривает его как потенциальное усиление центральной линии и одного из главных кандидатов на позицию опорного полузащитника.

Родри перешел в Манчестер Сити летом 2019 года. Английский клуб заплатил Атлетико 70 миллионов евро за трансфер испанца. С тех пор футболист стал одним из лидеров команды и сыграл важную роль в построении игры Пепа Гвардиолы, который покинул клуб по итогам сезона. В прошлом сезоне Родри провел 33 матча во всех турнирах и отметился двумя забитыми мячами.

Также сегодня, 6 августа, появилась информация о том, что Барселона присоединилась к борьбе за полузащитника. Кроме каталонцев, интерес к футболисту проявляет мадридский Реал. Таким образом, за Родри может развернуться серьезное соперничество между двумя испанскими грандами.