Сергей Разумовский

Барселона начала работу над возможным трансфером полузащитника Манчестер Сити Родри. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб уже установил контакт с представителями испанского футболиста и руководством английской команды.

🚨🇪🇸 The decision will be completely up to Rodri, as Real Madrid and Barcelona both ready to pay similar transfer fee to City.



Rodri has been in negotiations with Real Madrid for weeks as priority but Barcelona positioned themselves as well while Madrid deal isn’t done yet. pic.twitter.com/Bvxsdx2wBu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 6, 2026

Барселона стремится узнать условия потенциального перехода и оценить возможность договориться о трансфере одного из лучших центральных полузащитников мира. Представители каталонцев уже обсуждают с Манчестер Сити и окружением игрока перспективы будущей сделки.

В то же время борьбу за Родри продолжает Реал. Мадридский клуб ведет переговоры с Манчестер Сити уже несколько недель. Однако английская сторона не спешила соглашаться на трансфер, так как ожидала появления других претендентов на испанского хавбека.

Как отмечает источник, Реал и Барселона готовы предложить Манчестер Сити примерно одинаковую сумму за переход футболиста. Таким образом, решающим фактором в борьбе за Родри могут стать его личные пожелания и условия контракта.

Родри уже несколько недель поддерживает контакт с мадридским клубом. В настоящий момент именно Реал остается приоритетным вариантом для игрока. В то же время окончательной договоренности между сторонами нет, поэтому Барселона воспользовалась ситуацией и присоединилась к борьбе за полузащитника, хотя ранее сообщалось, что он уже отказал каталонцам.

Каталонский клуб заинтересован в усилении центральной зоны поля и рассматривает Родри как футболиста, способного сразу стать одним из лидеров команды. Его опыт, тактическая универсальность и умение контролировать темп игры могут сделать испанца важным элементом проекта Барселоны.

В прошлом сезоне 30-летний Родри провел за Манчестер Сити 33 матча и забил два гола. Летом он в составе сборной Испании выиграл чемпионат мира 2026 года, а также был признан лучшим футболистом турнира.