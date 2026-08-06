Не только на поле. Барселона вступила в борьбу с Реалом за лучшего игрока ЧМ-2026
Каталонцы стремятся полностью закрепить центр поля
Барселона начала работу над возможным трансфером полузащитника Манчестер Сити Родри. По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, каталонский клуб уже установил контакт с представителями испанского футболиста и руководством английской команды.
Барселона стремится узнать условия потенциального перехода и оценить возможность договориться о трансфере одного из лучших центральных полузащитников мира. Представители каталонцев уже обсуждают с Манчестер Сити и окружением игрока перспективы будущей сделки.
В то же время борьбу за Родри продолжает Реал. Мадридский клуб ведет переговоры с Манчестер Сити уже несколько недель. Однако английская сторона не спешила соглашаться на трансфер, так как ожидала появления других претендентов на испанского хавбека.
Как отмечает источник, Реал и Барселона готовы предложить Манчестер Сити примерно одинаковую сумму за переход футболиста. Таким образом, решающим фактором в борьбе за Родри могут стать его личные пожелания и условия контракта.
Родри уже несколько недель поддерживает контакт с мадридским клубом. В настоящий момент именно Реал остается приоритетным вариантом для игрока. В то же время окончательной договоренности между сторонами нет, поэтому Барселона воспользовалась ситуацией и присоединилась к борьбе за полузащитника, хотя ранее сообщалось, что он уже отказал каталонцам.
Каталонский клуб заинтересован в усилении центральной зоны поля и рассматривает Родри как футболиста, способного сразу стать одним из лидеров команды. Его опыт, тактическая универсальность и умение контролировать темп игры могут сделать испанца важным элементом проекта Барселоны.
В прошлом сезоне 30-летний Родри провел за Манчестер Сити 33 матча и забил два гола. Летом он в составе сборной Испании выиграл чемпионат мира 2026 года, а также был признан лучшим футболистом турнира.