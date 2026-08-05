Костюк рассказал о кадровых проблемах Динамо накануне матча отбора Лиги конференций с Карабахом
Поединок состоится уже завтра
Игорь Костюк. Фото - ФК Динамо
Главный тренер киевского Динамо Игорь Костюк накануне первого матча 3-го квалификационного раунда Лиги конференций против Карабаха прокомментировал кадровую ситуацию бело-синих.
«Александр Тымчик присоединился к нам. Константин Вивчаренко пока остается в лазарете. Кирилл Осипенко, Владислав Захарченко и Денис Попов сейчас восстанавливаются в Киеве. Николай Михайленко не тренируется в общей группе, также проходит восстановление. Все остальные игроки находятся в общей группе и готовятся к матчу», – цитирует Костюка клубная пресс-служба.
Матч Динамо – Карабах состоится в четверг, 6 августа, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.