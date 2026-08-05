Денис Седашов

Украинские прыгуны в воду Ксения Байло и Алексей Середа завоевали золотую медаль чемпионата Европы 2026 года в Париже (Франция). Украинский дуэт стал лучшим в синхронных прыжках с 10-метровой вышки среди смешанных пар.

По итогам пяти раундов соревнований спортсмены набрали 323.16 балла, что позволило уверенно занять первое место. Ближайших преследователей из Германии Байло и Середа опередили на 5.40 балла. Бронзовые награды достались представителям Испании.

Чемпионат Европы. Синхронные прыжки с 10-метровой вышки (микст)

Ксения Байло и Алексей Середа (Украина) — 323.16 очков Оле Йоханнес Рослер и Паулина Александра Пфайф (Германия) — 317.76 Хорхе Родригес Ледесма и Ана Карвахаль Сан-Мигель (Испания) — 297.48

Этот триумф стал первой золотой медалью для сборной Украины на турнире. В целом украинские прыгуны в воду завоевали уже четыре награды на Евро-2026.

Середа и Гриценко – бронзовые призеры чемпионата Европы-2026 по прыжкам в воду.