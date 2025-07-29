Павел Василенко

Будущее Родриго в Реале остается под серьезным вопросом. В понедельник один из клубов Английской Премьер-лиги направил запрос по бразильцу. По сообщениям СМИ, игрок отклонил предложение.

Сразу после окончания прошлого сезона Ла Лиги Хаби Алонсо был назначен новым главным тренером мадридского Реала. Столичный клуб официально дебютировал под руководством испанца. На Клубном чемпионате мира в этом году клуб дошел до полуфинала, где уступил ПСЖ.

Однако турнир в США оказался для Родриго неудачным. Бразилец сыграл три матча и отдал одну голевую передачу, проведя на поле всего 91 минуту.

Внезапное снижение позиций 24-летнего форварда в иерархии Алонсо породило слухи о его продаже в течение нескольких недель. Арсенал, среди прочих, проявлял интерес к приобретению Родриго. Однако многие факторы указывают на то, что трансфер в итоге не состоится. Английский клуб постепенно сокращает состав.

Сообщается, что руководство Тоттенхэма направило официальный запрос в Мадрид в понедельник. Клуб АПЛ рассматривал возможность покупки бразильца, но не захотел идти навстречу требованиям мадридцев. Реал требует за игрока сумму около 90 миллионов евро.

По словам журналиста Санти Ауны, Родриго также отказался от возможности играть за Тоттенхэм. Нападающий бывшего чемпиона Испании не заинтересован в переходе в лондонский клуб и рассматривает другие варианты.

Бразильский игрок сборной всегда задумывается о смене ситуации. Однако его цель — перейти в топовый европейский клуб. Похоже, Тоттенхэм он таким не считает.