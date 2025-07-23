Лондонский Тоттенхэм провалил внутренний чемпионат прошлого сезона, однако сумел реабилитироваться на международной арене, став триумфатором Лиги Европы. Благодаря этому уже в новом сезоне команда Томаса Франка будет представлять Англию в основном раунде Лиги чемпионов.

Накануне такого вызова клубу необходимо качественное усиление, особенно в линии атаки. Приобретение Моххаммеда Кудуса из Вест Хэма явно недостаточно, чтобы уверенно выступать на двух фронтах.

Испанское СМИ Diario AS сообщает, что Тоттенхэм решил активно подключиться к борьбе за нападающего мадридского Реала Родриго Гоэса. Интерес к бразильцу также проявляют Бавария, Ливерпуль, Челси, Арсенал и ПСЖ.

Однако президент «шпор» Даниэль Леви не боится громких конкурентов и уже инициировал переговоры с Реалом, предложив стартовую сумму в 90 миллионов евро. Мадридский клуб, в свою очередь, рассчитывает выручить за своего 24-летнего футболиста сумму более 100 миллионов.

В завершившемся сезоне Родриго сыграл 54 матча за «сливочных», отметился 14 голами и 11 результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Ливерпуль хочет подписать Родриго, чтобы заменить своего лидера.