Римская Рома достигла согласия с бразильским Фламенго по поводу трансфера правого латераля Уесли Франса. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, итальянский клуб выплатит за 21-летнего защитника 25 миллионов евро, а также дополнительно может перевести еще 5 миллионов в виде бонусов, которые зависят от выступлений игрока.

Уесли уже согласовал условия личного контракта с Ромой — соглашение будет рассчитано на пять лет. Официальное подтверждение сделки ожидается после того, как Фламенго подберет полноценную замену футболисту.

В этом сезоне защитник провел за бразильский клуб 27 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и тремя результативными передачами.

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