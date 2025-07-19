Украинский форвард Артем Довбик, который выступает за Рому, сумел произвести сильное впечатление на нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини. Об этом сообщает издание Leggo.

По информации источника, 28-летний нападающий полностью восстановился от травмы колена, которая мешала ему в прошлом сезоне. С первых дней под руководством Гасперини он демонстрирует отличную физическую готовность.

На данный момент Довбик считается одним из самых ярких игроков на тренировках. Благодаря этому он уже завоевал доверие наставника, который изначально сомневался, сможет ли украинец соответствовать его тактическим требованиям.

В прошлом сезоне Артем провел 45 матчей, отметившись 17 голами и двумя результативными передачами. Его контракт с Ромой рассчитан до конца июня 2029 года, а рыночная стоимость по оценке Transfermarkt составляет 30 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Артем Довбик изменил игровой номер в Роме.