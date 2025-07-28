Павел Василенко

Продажа абонементов на матчи Ромы, игроком которой является украинский нападающий Артем Довбик, превышает ожидания. Болельщики готовы побить рекорд клуба по продажам абонементов.

Итальянские фанаты славятся своей непоколебимой преданностью любимым клубам. Рома не исключение: каждый год она продает десятки тысяч абонементов.

Рекордным стал сезон 2001/02, когда джаллоросси смогли распродать большую часть мест на «Стадио Олимпико».

Болельщикам Ромы было продано свыше 47 000 абонементов. Похоже, этот результат может повториться и в этом сезоне: абонементы на регулярный сезон расходятся как горячие пирожки.

По данным итальянских СМИ, джаллоросси продали 40 000 абонементов за месяц до начала сезона. Это число продолжает расти. Ежедневно в кассах клуба продается несколько сотен билетов. Продажа началась всего две недели назад.

Если эта тенденция сохранится, «Стадио Олимпико» побьет абсолютный рекорд. Это станет значительным достижением, особенно учитывая ухудшающееся техническое состояние стадиона и его ограниченную вместимость.

Что стоит за внезапным наплывом болельщиков Ромы? Говорят, что именно Джан Пьеро Гасперини стал движущей силой, привлекающей их на трибуны. Болельщики не сомневаются, что под его руководством Рома способна побороться за титул.