Сергей Разумовский

В 23-м туре итальянской Серии А Рома на выезде минимально уступила Удинезе.

«Волки» в неплохом настроении после выхода в 1/8 финала Лиги Европы. Но вновь дала о себе знать нестабильность команды травмированного украинца Артема Довбика. Волкам снова не удалось забить на выезде.

Удинезе с первых минут навязал жесткий, вязкий футбол: дальние удары, много борьбы, девять желтых. Рома владела мячом, но моментов почти не создавала. После перерыва Весли проверил Окойе, но гол забили хозяева со штрафного с рикошетом.

В конце Рома имела шанс спастись. Гол Кристанте отменили из-за офсайда, а на 97-й минуте Манчини не переграл Окойе. Удинезе удержал 1:0, одержал вторую победу подряд.

Команда поднялась на 9-е место с 32 очками в турнирной таблице. Рома осталась с 43 баллами и пропустила Ювентус на последнюю «лигочемпионскую» ступеньку.

Серия А, 23-й тур

Удинезе – Рома 1:0

Гол: Эккеленкамп, 49

Удинезе: Окойе, Т. Кристенсен, Бертола (Кабаселе 79), Соле, Эхизибе, Карлстрем, Эккеленкамп (Дзаньоло 90+2), Миллер (Саррага 79), Земура, Атта, Дэвис (Гея 56, Байо 90+1)

Рома: Свилар, Эрмосо (Гиларди 70), Манчини, Ндика, Челик (Цимикас 79), Кристанте, Эль-Айнауи (Писилли 78), Весли, Лоренцо Пеллегрини (Вентурино 67), Суле (Важ 79), Мален

Предупреждения: Дэвис, 17, Т. Кристенсен, 34, Земура, 62, Миллер, 69, Гея, 70 – Ндика, 7, Манчини, 48, Эль-Айнауи, 59, Лоренцо Пеллегрини, 67