Сергей Разумовский

В 13-м туре итальянской Серии А Наполи минимально обыграл Рому на выезде со счетом 1:0.

Судьба матча решилась в середине первого тайма: на 36-й минуте Давид Нерес, бывший игрок Шахтера, воспользовался своей возможностью и отправил мяч в сетку ворот хозяев. После пропущенного гола римляне были вынуждены раскрыться, пытаясь перехватить инициативу, однако оборона Наполи действовала слаженно и не позволила создать достаточно моментов для взятия ворот.

Во втором тайме Рома усилила давление, пытаясь хотя бы сравнять счет, но гости уверенно отрабатывали в обороне и грамотно сбивали темп игры. В атаке Наполи делал ставку на быстрые контратаки, держа оборону соперника в напряжении до финального свистка. Украинский нападающий Ромы Артем Довбик матч пропустил из-за травмы, так что хозяевам не хватало вариативности впереди. Его конкурент Фергюсон провалил игру, получив оценку 5.9.

Наполи набрал 28 очков и догнал лидера Милан в турнирной таблице. Рома упустила шанс возглавить таблицу и по дополнительным показателям уступает Интеру (по 27 баллов).

Серия А, 13-й тур

Рома – Наполи 0:1

Гол: Давид Нерес, 36

Рома: Сувилар, Эрмосо, Манчини, Ндика, Челик, Кристанте (Эль-Айнауи 62), М. Коне, Весли (Эль-Шаарави 82), Суле (Дибала 62), Лоренцо Пеллегрини (Бейли 80), Е. Фергюсон (Бальданци 46)

Наполи: Милинкович-Савич, Беукема, Ррахмани, Буонджорно, Ди Лоренцо, Лоботка, МакТоминей, Оливера, Нерес (Лукка 86), Хойлунд (Элмас 80), Ланг (Политано 70)

Предупреждения: Кристанте 54, Бальданци 73, Ндика 87, Эль-Шаарави 90+3 – Лоботка 63, Беукема 64, Оливера 90+6

Обзор матча будет доступен на странице события Рома – Наполи.