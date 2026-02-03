Португальский нападающий Аль-Насра Криштиану Роналду может покинуть клуб из Саудовской Аравии в летнее трансферное окно.

Как сообщает онлайн-издание Record, 40-летний футболист чувствует себя несчастным в составе Аль-Насра и рассматривает возможные варианты продолжения карьеры за пределами Саудовской Аравии. Среди потенциальных направлений называются европейские чемпионаты, а также MLS.

По информации источника, сумма выкупа Роналду может составить около 50 миллионов евро. Португалец выступает за Аль-Наср с 2023 года, а его действующий контракт с клубом рассчитан до 2027 года.

Согласно данным авторитетного портала Transfermarkt, рыночная стоимость нападающего, который ранее защищал цвета Реала, Манчестер Юнайтед, Ювентуса и Спортинга, оценивается в 12 миллионов евро.