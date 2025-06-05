Роналду после победы над Германией написал только два слова

Криштиану Роналду, автор победного гола в полуфинале Лиги наций УЕФА, отреагировал на победу сборной Португалии над Германией (2:1), которая состоялась 4 июня на стадионе Альянц Арена в Мюнхене.

40-летний нападающий оставил короткое, но эмоциональное сообщение в социальных сетях:

Португалия, вперед — написал Роналду.

Эта победа позволила португальцам выйти в финал престижного турнира, где они сыграют с победителем пары Франция – Испания. Матч состоится сегодня, 5 июня, начало — в 22:00.