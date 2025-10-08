Португальский нападающий саудовского Аль-Насра Криштиану Роналду впервые в истории футбола стал миллиардером, сообщает Bloomberg. Его состояние оценивается в 1,4 млрд долларов.

В эту сумму входят доходы от контрактов со спонсорами, зарплата в клубе и прибыли от коммерческой деятельности. Роналду выступает за Аль-Наср с 2023 года, а по новому контракту, подписанному прошлым летом, его годовой доход превышает 400 млн евро.

За время выступлений в саудовской команде Криштиану провел 111 матчей и забил 98 голов. В целом на взрослом уровне за клубы у него 1060 матчей, 799 голов и 257 результативных передач.

Криштиану Роналду сейчас в составе сборной Португалии готовится к очередному матчу квалификации к ЧМ-2026 против Ирландии. Встреча запланирована на 11 октября, начало в 21:45.