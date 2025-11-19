Павел Василенко

Криштиану Роналду стал одной из самых ярких фигур гала-вечера в Белом доме, организованного в честь кронпринца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана. На событие собрались влиятельные мировые лидеры бизнеса и спорта – среди них Тим Кук, Илон Маск и президент ФИФА Джанни Инфантино.

Участие Роналду стало его первым визитом в США за последние 11 лет. Именно в этот день Дональд Трамп принимал в Вашингтоне наследного принца Саудовской Аравии, подчеркивая укрепление стратегического партнерства между странами. Португальца пригласили как почетного гостя — он сидел за центральным столом рядом с представителями саудовской делегации.

Трамп, открывая вечер, не забыл обратиться к Роналду:

«В этом зале – мировые лидеры бизнеса и спорта. Знаете, мой сын большой поклонник Роналду, где бы он ни сидел в этой комнате. Баррон познакомился с ним сегодня, и, думаю, теперь ценит своего папу немного больше. Спасибо вам обоим – это честь», – сказал президент США.

Баррон Трамп, которому 19 лет, в старшей школе играл в футбол и давно симпатизирует португальской суперзвезде.

В недавнем интервью Пирсу Моргану Роналду прямо признался, что хотел бы пообщаться с Дональдом Трампом лично:

«Он один из тех, кто может изменить мир. Я бы хотел встретиться с ним – в Саудовской Аравии, в США, где угодно. Надеюсь, это когда-нибудь произойдет. Мне нравятся люди, которые действительно способны что-то изменить».

Почему Роналду 11 лет не прилетал в США

Последний раз Роналду находился в США в августе 2014 года и с тех пор не посещал ни один предсезонный тур своих клубов – ни Реала, ни Ювентуса, ни Манчестер Юнайтед, ни Аль-Насра.

Причина ~ юридическая. В США продолжалось расследование по заявлению модели Кэтрин Майорги, обвинившей футболиста в изнасиловании в 2009 году. Роналду отрицал обвинения, но выплатил ей 375 000 долларов в рамках соглашения о неразглашении. В 2018 году Майорга подала новый иск с требованием миллионной компенсации.

В июне 2022 года суд Лас-Вегаса окончательно отклонил ее ходатайство о возобновлении дела. Апелляционная жалоба также была отклонена. С тех пор юридических препятствий для пребывания Роналду в США больше не существует.