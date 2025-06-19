Ротань: «Боится к нам ехать»
Специалист сообщил о кадровых проблемах
около 16 часов назад
Главный тренер Полесья Руслан Ротань рассказал о кадровой ситуации в команде, заявив, что уругвайский форвард Факундо Батиста не хочет возвращаться в Украину.
«По Битону и Иосефи вы знаете ситуацию – там воздушное пространство закрыто, и они не могут добраться сегодня к нам. По Батисте есть определенные проблемы. Он, насколько я понял, боится ехать к нам по неведомым мне причинам», – заявил Ротань в клубной пресс-службе.
Батиста в прошлогодней кампании сыграл за «волков» 15 матчей во всех официальных турнирах: семь голов, одна результативная передача.
По итогам сезона 2024/25 Полесье набрало 48 очков и заняло четвертое место в итоговой турнирной таблице УПЛ.
В следующем евросезоне житомирский коллектив представит Украину в Лиге конференций (второй квалификационный раунд).