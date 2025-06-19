Главный тренер Полесья Руслан Ротань рассказал о своих первых днях во главе житомирской команды.

«В нашей работе всегда тяжело, но когда ты принимаешь новую команду, когда доносишь свою идею – это действительно тяжело, потому что очень много информации для игроков, и у них взрывается мозг.

Но это нормально, потому что они принимают эту информацию и усваивают. Где-то делают ошибки, но мы это прекрасно понимаем, и нам нужно через это пройти.

Здесь мы должны быть спокойными, должны быть сосредоточенными, доносить информацию, исправлять, немного корректировки делать в тренировке, где-то больше времени уделять на объяснение», – цитирует Ротаня клубная пресс-служба.