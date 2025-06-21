Ротань сообщил подробности восстановления хавбека Полесья
У футболиста проблемы со здоровьем
около 1 часа назад
Фото: ФК Полесье
Главный тренер Полесья Руслан Ротань рассказал о восстановлении полузащитника житомирской команды Александра Назаренко.
«У Назаренко очень неприятная травма – симфизит, типичная травма для футболистов. На сегодня Александр чувствует себя неплохо, на сборах он начнет работать, но под наблюдением врачей и реабилитологов.
Мы все хотим, чтобы он как можно быстрее вернулся, однако нужно дать время для восстановления. Я надеюсь, что в ближайшие две недели он уже будет тренироваться в основной группе», – сказал Ротань на пресс-конференции.
В сезоне 2024/25 Назаренко провел в составе Полесья 33 матча во всех турнирах, забил семь мячей и сделал девять ассистов.