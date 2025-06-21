Главный тренер Полесья Руслан Ротань рассказал о восстановлении полузащитника житомирской команды Александра Назаренко.

«У Назаренко очень неприятная травма – симфизит, типичная травма для футболистов. На сегодня Александр чувствует себя неплохо, на сборах он начнет работать, но под наблюдением врачей и реабилитологов.

Мы все хотим, чтобы он как можно быстрее вернулся, однако нужно дать время для восстановления. Я надеюсь, что в ближайшие две недели он уже будет тренироваться в основной группе», – сказал Ротань на пресс-конференции.