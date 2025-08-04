Ротань высказался относительно трансферных планов Полесья
Главный тренер хочет изучить потенциал имеющихся игроков
около 2 часов назад
В стартовом туре Украинской Премьер-лиги львовские Карпаты встретились с Полесьем из Житомира. Команда Руслана Ротаня одержала уверенную победу со счётом 2:0, а голами отметились Гайдучик и Назаренко.
После окончания встречи главный тренер житомирской команды поделился мнением о текущей кадровой ситуации в коллективе, а также прокомментировал трансферные планы клуба.
«На данный момент мы изучаем наших футболистов, их качества, кто лучше подходит под наш футбол. Я считаю, что месяц – это очень мало, чтобы изучить на 100 процентов потенциал каждого игрока.
Нужно учитывать тот фактор, что есть тренировки, игры, психология – это очень важно. Наверное, ближе к зиме мы будем понимать, какие позиции нам нужно усилить, а сейчас... Наверное, нет такого тренера, который не скажет: «Мне нужен игрок на ту позицию, или другую».
На сегодняшний день мы не являемся идеальной командой. Есть определенные проблемы. Несмотря на это, я вижу от ребят понимание, вижу, что они отдают все силы, на 100 процентов на тренировках. Это сейчас главное. Ближе к зиме мы будем понимать – возможно, никого и не придется покупать.
Главный показатель – это матчи, чемпионат, еврокубки. Самое главное – чтобы ребята хотели играть в национальной сборной, молодежной, юношеской. Это для нас тоже показатель», – сообщил Ротань для Футбол360.