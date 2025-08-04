В стартовом туре Украинской Премьер-лиги львовские Карпаты встретились с Полесьем из Житомира. Команда Руслана Ротаня одержала уверенную победу со счётом 2:0, а голами отметились Гайдучик и Назаренко.

После окончания встречи главный тренер житомирской команды поделился мнением о текущей кадровой ситуации в коллективе, а также прокомментировал трансферные планы клуба.