Львовский Рух продолжает подготовку к новому сезону и провел очередной контрольный матч. В среду, 9 июля, команда Виталия Пономарева встретилась с одесским Черноморцем на учебно-тренировочной базе в Винниках.

Поединок завершился минимальной победой львовян — 1:0. Единственный гол в матче уже на 13-й минуте забил полузащитник Руха Константин Квас.

Для Руха это был третий спарринг на летних сборах. Ранее команда сыграла вничью с Агробизнесом (1:1) и уступила Ниве из Тернополя (1:2).

Что касается Черноморца, одесский клуб этим летом готовится к старту в Первой лиге после вылета из УПЛ. Руководство уже активно работает над обновлением состава, подписывая игроков с опытом выступлений на высшем уровне.

Контрольный матч. 9 июля

Рух (Львов) — Черноморец (Одесса) 1:0

Гол: Квас, 13