Павел Василенко

Черноморец в это летнее трансферное окно планирует подписать двух игроков полтавской Ворсклы, сообщает ТаТоТаке.

Главный тренер одесситов Александр Кучер хотел бы видеть в своей команде полузащитника Артема Челядьина и нападающего Владислава Кулача.

Отмечается, что для этого 25-летнему хавбеку и 32-летнему форварду нужно окончательно решить юридические вопросы с руководством Ворсклы.

Сообщается, что контракты обоих футболистов с полтавским клубом истекают через год.

По итогам прошлого сезона Ворскла и Черноморец вылетели в Первую лигу.