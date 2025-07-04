Черноморец может подписать двух игроков Ворсклы
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около 2 часов назад
Владислав Кулач. Фото: ФК Ворскла
Черноморец в это летнее трансферное окно планирует подписать двух игроков полтавской Ворсклы, сообщает ТаТоТаке.
Главный тренер одесситов Александр Кучер хотел бы видеть в своей команде полузащитника Артема Челядьина и нападающего Владислава Кулача.
Отмечается, что для этого 25-летнему хавбеку и 32-летнему форварду нужно окончательно решить юридические вопросы с руководством Ворсклы.
Сообщается, что контракты обоих футболистов с полтавским клубом истекают через год.
По итогам прошлого сезона Ворскла и Черноморец вылетели в Первую лигу.