Павел Василенко

Трое руководителей клубов Английской Премьер-лиги считают, что владельцев Манчестер Сити нужно заставить продать команду из-за финансовых нарушений. Об этом сообщает BBC. По их мнению, любые санкции будут недостаточными, если шейх Мансур и его компания Abu Dhabi United Group сохранят контроль над клубом.

Один из руководителей заявил, что наказание без отделения от нынешних владельцев не сможет прекратить скандал. Другой подчеркнул: нарушения подорвали доверие к Премьер-лиге, а двигаться вперед будет сложно, если нынешние владельцы останутся во главе Манчестер Сити.

Независимая комиссия установила, что клуб нарушал финансовые правила АПЛ в период с 2009-го по 2018 год. Манчестер Сити признали виновным в завышении доходов и сокрытии расходов на более чем 900 миллионов фунтов через фиктивные коммерческие сделки, а также в отказе сотрудничать со следствием. Клуб оспаривает обвинения и обжалует решение.

В то же время принудительная продажа входит в полномочия Независимого регулятора футбола, созданного в прошлом году. Его глава Дэвид Коган заявил парламентскому комитету, что организация не поддастся политическому давлению. Закон о регулировании футбола 2025 года позволяет проверять добропорядочность и финансовую устойчивость владельцев и обязывать их продать клуб, если они будут признаны непригодными.