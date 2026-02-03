Руні: «Манчестер Юнайтед снова выглядит как привычный Манчестер Юнайтед»
Эксперт прокомментировал работу нового тренера красных дьяволов
около 1 часа назад
Бывший футболист Манчестер Юнайтед и сборной Англии Уэйн Руни поделился своим мнением относительно деятельности Майкла Каррика на должности главного тренера красных дьяволов.
Манчестер Юнайтед снова выглядит как привычный Манчестер Юнайтед. Каррик хорошо выполняет свою работу. Если Майкл продолжит в том же духе, он заслуживает остаться и работать с командой и в дальнейшем, отметил экс-форвард Красных дьяволов в подкасте The Wayne Rooney Show
Под руководством Майкла Каррика манкунианцы одержали три победы подряд в чемпионате. В настоящее время Манчестер Юнайтед имеет 41 очко и занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, отставая от третьей Астон Виллы на пять баллов.
