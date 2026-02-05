Главный тренер Левого Берега Александр Рябоконь подвел итоги контрольного поединка против сумской Виктории, в котором его команда одержала убедительную победу со счетом 4:1. Матч состоялся в манеже тренировочной базы Динамо в Вите-Литовской.

Это был хороший спарринг против сильного соперника. Когда играешь в комфортных условиях, можно получить значительно больше полезной информации. Будем тщательно анализировать эту игру. Футболисты нашей команды уверенно контролировали мяч и хорошо двигались. Считаю, что в первом тайме сыграли солидно. На вторую половину встречи полностью изменили состав. Футболисты на просмотре старались проявить себя с лучшей стороны и произвели приятное впечатление. Все игроки нашей команды сыграли качественно.

В четверг в рамках Мемориала Макарова сыграем против Локомотива. С максимальной ответственностью подойдем к этому матчу. Новички получат еще один шанс проявить себя. Эта игра будет направлена на то, чтобы и далее целенаправленно набирать форму. Постараемся помочь нашей молодежной команде набрать зачетные очки в этих традиционных соревнованиях, — приводит слова Александра Рябоконя клубная пресс-служба.