Сергей Разумовский

Исполнительный комитет УЕФА провел заседание в Салониках, во время которого определил хозяев ряда решающих матчей европейских клубных турниров. О принятых решениях сообщила пресс-служба организации.

В частности, стали известны стадионы, на которых пройдут финалы мужской и женской Лиги чемпионов, Лиги Европы, Лиги конференций, а также матчи за Суперкубок УЕФА.

Финал Лиги чемпионов УЕФА 2028 года примет Арена Мюнхен (Альянц-Арена) в Мюнхене. Через год решающий матч самого престижного клубного турнира Европы состоится на Камп Ноу в Барселоне.

Хозяином финала женской Лиги чемпионов 2028 года станет стадион Парк-Олимпик-Лион в Лион-Десени. В 2029 году главный матч женского еврокубкового сезона пройдет на Национальном стадионе Уэльса в Кардиффе.

Финал Лиги Европы 2028 года запланирован на Арене Национале в Бухаресте. В следующем году трофей второго по престижности клубного турнира УЕФА разыграют на Национальном стадионе Сербии в Белграде.

Решающий поединок Лиги конференций в 2028 году примет Ювентус Стадиум в Турине. Финал турнира 2029 года состоится на Пушкаш Арене в Будапеште.

Также УЕФА определил места проведения ближайших матчей за Суперкубок Европы. В 2027 году встреча пройдет на Йохан Кройфф Арене в Амстердаме, а годом позже хозяином поединка станет Астана Арена в Астане.

Кроме этого, Исполнительный комитет УЕФА утвердил изменениядо системы повышения и понижения в классе в Лиге наций сезона 2026/27. Это решение должно обеспечить постепенный переход к новой структуре турнира.

Согласно концепции, утвержденной в мае 2026 года, начиная с сезона 2028/29 Лига наций будет состоять из трех дивизионов вместо четырех. Обновленная система переходов между лигами должна помочь организаторам плавно ввести новый формат соревнований.

Следующее заседание Исполнительного комитета УЕФА состоится 7 декабря в Белфасте. Оно пройдет на следующий день после жеребьевки отборочного турнира Евро-2028, которая также запланирована в столице Северной Ирландии.

Напомним, президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с Александером Чеферином и получил из рук президента УЕФА награду.