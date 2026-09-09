Сергей Разумовский

Президент Шахтера Ринат Ахметов встретился с главой УЕФА Александером Чеферином. Во время встречи словенец вручил украинскому руководителю памятную награду по случаю тридцатилетия его президентства в донецком клубе и 90-летия Шахтера. Чеферин также отметил вклад Ахметова в развитие футбола и многолетнюю преданность команде.

Во-первых, очень приятно быть здесь. Я здесь по приглашению президента УЕФА, за что ему большое спасибо. Мы не виделись с Александером пять лет, и у меня остались самые тёплые и лучшие воспоминания о той встрече. Тогда никто из нас не мог предположить, что через три месяца Россия начнёт полномасштабную, агрессивную, несправедливую и жестокую войну против Украины. Против своих мирных соседей. Я здесь не только для того, чтобы получить награду, хотя не скрою – это очень приятно, ведь за этим стоит огромная работа всей нашей футбольной семьи: всех поколений футболистов, тренеров, сотрудников клуба и, конечно же, болельщиков. Я здесь также для того, чтобы выразить президенту УЕФА огромную благодарность за то, что он всегда на стороне добра, всегда на стороне справедливости. Ринат Ахметов

Глава УЕФА высоко оценил роль Ахметова в сохранении Шахтера после начала большой войны. По словам Чеферина, сложно найти другого президента в европейском футболе, который был бы настолько предан своему клубу.

Я не думаю, что в Европе есть еще хотя бы один президент, который был бы настолько предан своему клубу, который проявлял бы столько любви к футболу и своему клубу. И действительно трогательно видеть, как ему удается сделать так, чтобы абсолютно ненормальная ситуация казалась нормальной для футболистов Шахтера. И, со всем уважением ко всем остальным, я не думаю, что без Рината Ахметова этот клуб до сих пор существовал бы. Александр Чеферин

Напомним, завтра, 10 сентября, Шахтер стартует на общем этапе Лиги чемпионов матчем с ПСВ.