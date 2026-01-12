Сергей Разумовский

В 20-м туре итальянской Серии А Интер на своем поле сыграл вничью с Наполи.

Хозяева дважды выходили вперед. Сначала на 9-й минуте Димарко роскошным ударом с левой ноги открыл счет, после чего команда Киву контролировала стартовые минуты и создавала моменты, тогда как Наполи в основном оборонялся. Однако гостям хватило первой же атаки, чтобы сравнять: на 26-й минуте Мактоминей сделал 1:1.

После перерыва Интеру было сложнее удерживать темп, но на 73-й минуте он снова повел в счете – VAR зафиксировал фол Ррахмани на Мхитаряне, и Чалханоглу безупречно реализовал пенальти, установив 2:1. Атмосфера на стадионе была максимально напряженной, однако Наполи и на этот раз отыгрался: на 81-й минуте Ланг подбросил мяч в штрафную с линии, а Мактоминей эффектно завершил атаку, оформив дубль и сделав счет 2:2. В компенсированное время Интер имел шанс вырвать победу: Мхитарян пробил правой в штрафной, мяч после небольшого рикошета попал в стойку.

В итоге матч завершился ничьей, а в таблице после 19 игр Интер имеет 43 очка, Милан – 40, Наполи – 39 (столько же у Ромы, но после 20 матчей).

Серия А, 20-й тур

Интер – Наполи 2:2

Голы: Димарко, 9, Чалханоглу, 73 (пен.) – Мактоминей, 26, 81

Интер: Зоммер, Биссек, Аканжи, А. Бастони, Энрике, Чалханоглу (Сучич 87), Барелла, Зелиньски (Мхитарян 62), Димарко (Аугусто 88), М. Тюрам (Ф. Эспозито 83), Лаутаро Мартинес (Бонни 87)

Наполи: Миленкович-Савич, Беукема (Ланг 78), Ррахмани, Жезус, Ди Лоренцо, Лоботка, Мактоминей, Спинаццола, Политано (Мадзокки 90+4), Элмас, Хойлунд

Предупреждение: Жезус, 90+1