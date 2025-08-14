Полесье после первого матча в Словакии позволило Пакшу до последнего претендовать на выход в плей-офф квалификации ЛК.

Подопечные Руслана Ротаня пропустили в каждом из таймов по голу и почти весь второй тайм житомиряне были вынуждены думать о сохранении результата, несмотря на нехватку реализации своих шансов.

На помощь Полесью пришел гол на последних секундах игры от Таллеса, который вышел в конце встречи и в решающий момент окончательно снял все вопросы о выходе Полесья в следующий раунд.

По итогам двух встреч Полесье гарантировало себе выход в заключительный раунд квалификации Лиги конференций, где сразится с двукратным финалистом турнира Фиорентиной.

Лига конференций. 3 квалификационный раунд. Ответный матч

Пакш – Полесье 2:1 (первый матч – 0:3)

Голы Сабо, 39, Тот, 49 – Таллес, 90+6

21 и 28 августа Полесье ждет двубой с Фиорентиной.

Обзор матча будет доступен на странице события Пакш - Полесье.