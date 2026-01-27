Сергей Разумовский

Гамбійский форвард Бабукарр Фаал вошел в состав делегации Руха, которая 31 января отправится в Словению на заключительный этап подготовки ко второй части сезона. Об этом сообщает Sport.ua.

По имеющейся информации, сам Фаал также настроен продолжить выступление за Рух. Сообщается, что 22-летний нападающий видит для себя четкую мотивацию на весенний этап: он хочет провести сильную вторую часть чемпионата и побороться за место среди лучших бомбардиров УПЛ. Удачный перформанс в матчах лиги может сыграть для него сразу в нескольких направлениях — помочь команде в турнирных задачах, закрепить статус одного из лидеров атаки и одновременно повысить собственную трансферную привлекательность и рыночную стоимость.

В первой части сезона Фаал уже показал результативность на уровне УПЛ. Прошлой осенью он провел за Рух 16 матчей в чемпионате Украины и записал в актив семь голов, что сделало его одним из самых заметных игроков команды в атакующей линии.

В то же время контрактная ситуация в настоящее время на стороне львовского клуба. Бабукарр Фаал имеет действующее соглашение с Рухом до 30 июня 2027 года, следовательно клуб сохраняет контроль над будущим футболиста и может вести переговоры с позиции силы. Популярный портал Transfermarkt оценивает стоимость гамбийца в 700 тысяч евро, однако в случае яркой весенней части сезона этот показатель может значительно вырасти.

Также отмечается, что интерес к Фаалу уже существует. По информации источника, за ситуацией вокруг форварда следят клубы из Украины, Бельгии, Германии и Чехии. Что касается сбора в Словении, команда начнет серию контрольных матчей уже в начале февраля. Первый спарринг на Балканах футболисты Руха сыграют 3 февраля против хорватской Младости.

Не в Карпаты: лидер Руха попробует себя в Европе.