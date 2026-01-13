Сергей Разумовский

Полузащитник Шахтера Майкон де Андраде продолжит карьеру в Бразилии — он перешел в Атлетико Минейро. Об этом сообщила пресс-служба донецкого клуба.

Бразильская сторона ранее также информировала о достижении договоренности по переходу хавбека. А по данным Transfermarkt, трансфер произошел в статусе свободного агента, поэтому переход не предусматривал выплаты компенсации за контракт.

Майкон присоединился к Шахтеру летом 2018 года и за время в составе горняков провел 98 матчей во всех турнирах, отметившись 8 голами и 9 результативными передачами. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Украины – в 2019 и 2020 годах, выиграл Кубок Украины в 2019-м, а также Суперкубок Украины в 2021 году.

Последний матч за Шахтер Майкон сыграл 11 декабря 2021 года. После начала полномасштабного вторжения армии рф в Украину бразилец в течение четырех лет выступал на правах аренды за Коринтианс, а теперь официально оформил полноценный переход в Атлетико Минейро.

