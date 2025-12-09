Сергей Разумовский

Вингер Ливерпуля Мохамед Салах рассматривает возможность обратиться к руководству клуба с просьбой о взаимном расторжении контракта уже во время зимнего трансферного окна. Об этом сообщает Team Talk.

Причиной такого шага называют неудовлетворенность египтянина своей ролью в команде в этом сезоне. Салах недоволен количеством игровых минут, а также ухудшением отношений с главным тренером Арно Слотом. Конфликтные моменты и ограниченное время на поле, по информации источника, подталкивают футболиста к мысли о смене клуба.

Несмотря на это, руководство Ливерпуля пока не рассматривает вариант с продажей или расторжением контракта с одним из лидеров команды. В клубе хотят, чтобы Салах остался и продолжал выступать на Энфилде.

В то же время ситуацией внимательно пользуются потенциальные претенденты. Несколько клубов из Саудовской Аравии серьезно заинтересованы в подписании 33-летнего вингера и готовы предпринять попытку переманить его уже в ближайшее время, если конфликт с Ливерпулем обострится.

А мерсисайдцы проведут важный матч Лиги чемпионов. Следить за всеми перипетиями вокруг поединка общего этапа и посмотреть прямую трансляцию игры можно уже сегодня, 9 декабря, на странице события Интер – Ливерпуль на Xsport. Начало – в 22:00.