Сергей Разумовский

В матче за бронзу Кубка африканских наций сборная Нигерии одолела Египет.

В первом тайме матч вряд ли можно было назвать зрелищным. Обе сборные действовали осторожно, избегая риска, и создали минимум острых моментов: несколько неточных ударов и суммарный показатель ожидаемых голов, который едва превышал пол мяча, наглядно описывали характер игры.

Единственный настоящий всплеск до перерыва произошел на 36-й минуте, когда Нигерия все же отправила мяч в сетку. Адамс без опеки замкнул навес с фланга, а мяч, слегка задев голову Онуачу, оказался в воротах Египта. Однако празднование было недолгим: арбитр отменил взятие ворот из-за фола Онуачу, который в борьбе коснулся соперника локтем. Параллельно продолжалась и другая, индивидуальная интрига – борьба за звание лучшего бомбардира турнира. Салах, Осимхен и Лукман сохраняли математические шансы, но со старта на поле появился лишь лидер команды Египта, тогда как Лукман вышел после перерыва, а Осимхен так и остался на скамейке. Забитых мячей это противостояние звезд так и не принесло.

После перерыва игра окончательно потеряла динамику и превратилась в сплошную борьбу с большим количеством фолов и пауз. Об атакующем футболе речи не шло — суммарный xG второго тайма не дотянул даже до 0.2. Поскольку дополнительное время в матче за третье место не предусмотрено, команды сразу перешли к серии пенальти, которая стала логическим продолжением общей нервозности поединка. Первые два удара оказались неудачными, а настоящим шоком для Египта стали промахи Салаха и Мармуша. Нигерийцы же действовали безупречно, реализовав четыре следующие попытки.

В итоге Нигерия в девятый раз в своей истории завоевала бронзовые медали КАН, тогда как Египет покинул турнир без наград, а Салах вернулся в «Ливерпуль» без трофея.

Кубок африканских наций. Групповой этап, третий тур

Египет – Нигерия 0:0 (2:4 – пен.)

Египет: Шобейр, Хани, Рабиа, Собхи, Фати, Ашур, Лашин, Зизо (Мармуш 60), Мустафа Мохамед (Адель 73), Трезеге (Сабер 61), Салах

Нигерия: Нвабали, Огбу, Аджай (Авазийем 90+3), Оньемечи, Осайи-Самюэл (Ивоби 65), Оньедика, Деле-Баширу, Чуквуезе (Эджуеке 90+1), Саймон, Онуачу (Лукман 46), Адамс

Предупреждения: Онуачу, 39, Саймон, 45, Огбу, 87