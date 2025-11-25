Голкипер луганской Зари Александр Сапутин ответил на сообщение о возможном интересе к нему со стороны киевского Динамо.

Я ничего не знаю об интересе со стороны Динамо, — передает слова Сапутина телеграм-канал Футбольный сектор.

Ранее появлялась информация, что 22-летний вратарь находится в сфере внимания столичного клуба. Однако пока сам игрок не подтвердил заинтересованность Динамо.

В текущем сезоне Сапутин провел 10 матчей за Зарю, пропустив 8 голов и четырежды сохранив свои ворота в неприкосновенности. Такая статистика демонстрирует надежную игру молодого голкипера и его способность стабильно защищать ворота команды.