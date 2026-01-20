Павел Василенко

Бывший игрок сборной Словении, 43-летний Боштьян Цесар, официально назначен новым главным тренером национальной команды.

Цесар является рекордсменом по количеству матчей за сборную Словении (102), и много лет он также носил капитанскую повязку. Боштьян также играл за сборную на чемпионате мира 2010 года, когда он был частью поколения, которое во второй раз в истории вывело Словению на Мундиаль.

Большую часть своей клубной карьеры он провел в Италии, играя за Кьево, где сыграл 247 официальных матчей и забил девять голов в течение десяти лет. Он также играл во Франции (Марсель, Гренобль) и Англии (Вест-Бромвич).

После завершения игровой карьеры он вошел в мир тренерской работы. Он возглавлял национальную сборную Словении возрастом до 19 лет, а в январе 2022 года присоединился к штабу национальной команды как первый ассистент Матяжа Кека.