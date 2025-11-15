Сборная Украины одержала вторую победу в матче отбора Евро-2026.
Сине-жёлтые обыграли черногорцев
около 2 часов назад
Сегодня юношеская сборная Украины U-19 провела свой второй матч в квалификационном раунде Евро-2026. Сине-желтые уверенно победили команду Черногории – 3:0.
В первом поединке подопечные Дмитрия Михайленко обыграли албанских сверстников (3:0).
Следующий поединок подопечные Дмитрия Михайленко проведут 18 ноября против Словакии. Начало – в 15:00 по киевскому времени).
По итогам квалификационного раунда отбора две лучшие команды из каждой группы, а также лучшая сборная среди тех, кто займет третьи места, присоединятся к Испании в элит-раунде. Он пройдет весной 2026 года и в семи группах определит семь сборных, которые составят компанию Уэльсу в финальной части Евро-2026 (U-19).
Отбор Евро-2026 (U-19)
Группа 5
Украина U-19 – Черногория U-19 – 3:0
Голы: Редушко, 13 (1:0). Попов, 27 (2:0). Каменский, 36 (3:0).
Турнирная таблица группы 5