Сергей Разумовский

Юношеская сборная Украины возрастной категории U-17 начала свое выступление на международном турнире в хорватском городе Пореч с убедительной победы над сверстниками из Греции. С первых минут украинцы выглядели активнее и чаще контролировали мяч, а особую угрозу для соперников представлял Адам Гурам. Два его опасных удара с острых углов заставили вратаря греков неоднократно демонстрировать свою реакцию. В итоге, еще до перерыва именно Гурам открыл счет в матче, точно сыграв головой после подачи с углового.

После перерыва преимущество сине-желтых только увеличилось. Вскоре после очередного стандарта защитник сборной Греции неудачно прервал подачу и срезал мяч в собственные ворота, а чуть позже Шукалович зрелищным дальним ударом установил счет 3:0 в пользу команды Александра Сытника. В конце поединка греческие футболисты смогли реализовать пенальти и сократить отставание, однако победа осталась за украинской командой — итоговый счет 3:1.

Следующий матч на международном турнире сборная Украины U-17 проведет уже 13 февраля, когда встретится с юношеской командой Израиля. Начало поединка назначено на 16:00 по киевскому времени.

Товарищеский турнир среди юношеских сборных

Украина (U-17) – Греция (U-17) 3:1

Голы: Гурам, 40, Тиозос, 51 (автогол), Шукалович, 54 – Сиозос, 79 (пенальти)

Украина (U-17): Столяренко, Пилипюк (Задоенко, 64), Смотрицкий (Приходько, 86), Оныщук (Курлатов, 86), Гльоц (Линников, 86), Шукалович (Оныщук, 86), Гурам (Бандило, 73), Волошко (Зварич, 64), Угрик (Пилипчук, 46), Трохим (Рыбак, 46), Дзюринец (Гоч, 73).

Греция (U-17): Николаидис, Гусиос, Герсос, Моисиадис, Матера, Пулопулос (Сиозос, 46), Китос, Папасарафианос, Контраси, Цикас, Аргиру.

Предупреждения: Шукалович (14), Трохим (24) – Контраси (27), Матера (84)